Политика

14:33 17.08.2021

Порошенко объявил в соцсетях патриотический флешмоб "Способны побеждать"

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Порошенко объявил в соцсетях патриотический флешмоб "Способны побеждать"

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинцев присоединиться к патриотическому флэш-мобу по случаю 30-летия независимости государства "Способны побеждать".

"Предлагаю вспомнить сейчас те события, которые наполняли нас гордостью за Украину, и напомнить всем, что мы способны побеждать!", - написал Порошенко на своей странице в Facebook, предложив пользователям соцсетей ставить хэштеги №30роківперемог и #здатніперемагати.

По его словам, украинцы удивили весь мир выходом на Майдан в 2004 и в 2014 годах, создали "с ноля" армию, флот, авиацию и запустили производство новейших видов оружия. "Мы восстановили историческую справедливость и получили независимость украинской церкви от России. Мы впервые отдали полномочия и деньги в регионы, начав децентрализацию… Мы дали толчок украинскому книгопечатанию, кино и музыкальной индустрии… Это все - наши крупные украинские победы, которые мы сделали вместе. Но я уверен, наши главные победы впереди", - убежден политик.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что 30 лет независимости Украины прежде всего является историей украинских побед и событий, "благодаря которым мы утверждались как суверенное государство". "За это время мы не просто создали свою государственность и ее институты. Мы показали себе и миру ту уникальную роль, которую украинцы играют в мире", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #здатніперемагати #30роківперемог #порошенко #флэш_моб
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