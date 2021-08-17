Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии, ранен один боец ВСУ – ОТГ "Север"

Во вторник, 17 августа, российские наемники на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинской армии в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", сообщает пресс-центр ОТГ в фейсбуке.

"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что о действиях российских наёмников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.