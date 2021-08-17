Политика

11:52 17.08.2021

Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины – опрос Центра Разумкова

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Почти половина украинцев считает, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины – опрос Центра Разумкова

47,5% украинцев считают личные качества Владимира Зеленского таковыми, что в большей мере не соответствуют должности президента Украины, свидетельствуют результаты социологического исследования "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины", проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа текущего года.

"47,5% респондентов считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) В. Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины, 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% - что соответствуют и не соответствуют в одинаковой мере. Соответственно, индекс личных качеств (этот и последующие индексы рассчитывались аналогично индекса эмоциональных оценок, то есть как разница положительных и отрицательных оценок) практически не изменился: -29,0 в марте и -29,9 в июле-августе", - говорится в пресс-релизе Центра, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что в ходе исследования проводилась эмоциональная оценка респондентами Зеленского, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности

"Относительно эмоциональной оценки, то 33,7% респондентов заявили, что президент Украины В. Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% ˗ преимущественно положительные, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13,9% ˗ не вызывает каких-то эмоций. Если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с -20,2 до -14,5", - подчеркивают социологи.

Они отмечают, что давая оценку опыту и компетентности Владимира Зеленского, которые необходимы для того, чтобы быть президентом Украины (по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью"), 53,9% опрошенных выбирают баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 19,0% - баллы "4" или "5", соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности. Следовательно, индекс опыта и компетентности вырос с -42,4 до -34,9.

"42,2% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности В. Зеленского на должности президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты. Итак, индекс текущих достижений фактически не изменился: -28,4 в марте против -28,3 в июле-августе", - подчеркивают в Центре.

Там добавляют, что 39,5% респондентов считают ожидания от дальнейшей деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативными, 18,9% - преимущественно положительными, 32,3% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты. Учитывая это, индекс ожидаемых достижений мало изменился: согласно -21,6 в марте и -20,6 сейчас.

"Общий индекс оценки В. Зеленского (вычислен как среднее от вышеприведенных индексов) согласно социологическому тесту "Политическое кресло" изменился с -28,3 до -25,6. То есть оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне", - резюмируют социологи.

Социологическое исследование "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины" проводилось социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #зеленский #опрос #центр_разумкова
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