Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Законопроект №5844 "Об основах государственной политики переходного периода" предусматривает, что выборы на деоккупированных территориях Украины могут проводиться только в случае возможности обеспечения недопущения противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации.

Согласно тексту законопроекта, обнародованного на сайте Верховной Рады, среди условий проведения выборов - соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, а также соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц. Законопроект предусматривает, что выборы на этих территориях возможны при обеспечении свободы предвыборной агитации, равного доступа к средствам массовой информации и восстановления украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации.

Одно из требований законопроекта - безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других международных организаций и иностранных государств.

Документ предлагает ввести в законодательство такие термины, как "переходный период", "деоккупированные территории", "временная оккупация", "оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации", "контактная линия".

Как сообщалось, законопроект №5844 внес в Верховную Раду 9 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.