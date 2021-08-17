Политика

09:11 17.08.2021

Партия Меркель продолжает терять голоса избирателей - опрос

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Партия Меркель продолжает терять голоса избирателей - опрос

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) продолжает терять голоса избирателей, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) пока их набирает, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Insa по заказу таблоида Bild.

В настоящий момент ХДС может рассчитывать на 25% голосов избирателей, это на 0,5% меньше последних данных Insa. За СДПГ готовы голосовать 20% немецких граждан, это на 2,5% больше предыдущих результатов опроса.

На третьем месте по популярности - "Зеленые" с 17,5%, далее следует Свободная демократическая партия Германии с 12,5%, правая "Альтернатива для Германии с 11% и "Левые" с 6,5%.

Опрос проведен с 13 по 16 августа, в нем приняли участие 2 тыс. 80 респондентов.

В настоящее время партии в ФРГ начали вести предвыборные кампании, парламентские выборы состоятся 26 сентября 2021 года, Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выдвигает.

Теги: #партия #меркель #германия
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Интерфакс-Украина
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