Политика

09:11 17.08.2021

Трамп охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как катастрофически некомпетентный

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Трамп охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как катастрофически некомпетентный

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что силы Соединенных Штатов, покинувшие Афганистан, следовало выводить совершенно иначе.

"Проблема не в том, что мы ушли из Афганистана. Проблема в том, что мы это сделали катастрофически некомпетентным образом", - заявил он.

Трамп днем ранее заявил, что "(президент Джо - ИФ) Байден натворил с Афганистаном нечто легендарное", а также, что этот выход США из Афганистана "войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории".

США подписали соглашение с "Талибаном" при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

На минувших выходных талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Теги: #сша #афганистан #трамп
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