Политика

07:50 17.08.2021

Американский сенатор призвал руководство Конгресса провести расследование действий администрации по выводу войск из Афганистана

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Американский сенатор призвал руководство Конгресса провести расследование действий администрации по выводу войск из Афганистана

Сенатор-республиканец Рик Скотт призвал лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса США провести двухпартийное расследование, касающееся действий администрации и президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.
"Соединенные Штаты столкнулись с самым ошеломляющим, невынужденным и унизительным поражением за последние десятилетия. Вопиющая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же самых экстремистов(...), которые правили ею 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении сенатора на его сайте.
Он подчеркнул: "Беспечность Джо Байдена сделала мир более опасным. Его (президента - ИФ) неудачи поставили под угрозу Америку и наших союзников".
Скотт призвал лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Байдена". По его словам, "американский народ заслуживает того, чтобы получить ответ".
В качестве вопросов, которые подлежат расследованию, сенатор назвал причины переноса ранее установленных сроков вывода войск на более ранний период, как администрация готовилась к выводу войск, на каких разведданных она основывалась и другие.

 

Теги: #расследование #сша #байден #сенатор
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