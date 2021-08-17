Политика

07:12 17.08.2021

Боррель проведет экстренное совещание министров иностранных дел стран ЕС по Афганистану

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Боррель проведет экстренное совещание министров иностранных дел стран ЕС по Афганистану

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель созвал на вторник внеочередное видеосовещание глав МИД стран Евросоюза по ситуации в Афганистане.

"В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки завтра днем", - написал Боррель в твиттере накануне.

"Афганистан находится на распутье. Безопасность и благополучие его граждан, а также международная безопасность под угрозой", - отметил глава дипломатии ЕС.

На фоне провала в Афганистане планов США и НАТО и завоевания страны в рекордные сроки силами террористического движения "Талибан" перед структурами Евросоюза встают сложные и разнообразные геополитические задачи.

Так, в минувшее воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "необходимо извлечь много уроков" из произошедшего в Афганистане. Он написал в твиттере, что по этим вопросам поддерживает тесный контакт с Боррелем и следит за развитием событий.

При этом Мишель назвал "приоритетом в краткосрочной перспективе" безопасность в этих обстоятельствах граждан Евросоюза и их семей.

В свою очередь председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал к разработке единой позиции Евросоюза по событиям в Афганистане.

"Ситуация, складывающаяся в Афганистане, требует единого ответа ЕС", - написал Сассоли в твиттере в понедельник.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас в интервью итальянской газете "Стампа" выразил мнение, что события в Афганистане показали настоятельность полного пересмотра существующих в ЕС правил миграции и предоставления убежища в Европе.

Отряды "Талибана" 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

 

Теги: #ес #афганистан #совещание #мид
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