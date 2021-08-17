Политика

06:52 17.08.2021

Глава МИД КНР: Китай и Россия должны укреплять взаимодействие для отстаивания своих интересов в Афганистане

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Глава МИД КНР: Китай и Россия должны укреплять взаимодействие для отстаивания своих интересов в Афганистане

В связи с кардинальным изменением обстановки в Афганистане Китай и Россия должны укреплять стратегические связи и сотрудничество для защиты коренных интересов двух стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Ван И сказал, что в новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД Китая.

По словам китайского министра, в первую очередь надо "защитить законные интересы Китая и России в Афганистане", для чего наладить своевременный обмен информацией, эффективно гарантировать безопасность китайского и российского персонала, учреждений и предприятий двух стран.

Китай и Россия должны приложить усилия, чтобы "побудить афганских талибов проводить умеренную и устойчивую религиозную политику", работать со всеми сторонами над формированием открытой и инклюзивной политической структуры и проводить мирную и дружественную внешнюю политику.

Необходимо добиваться, чтобы новый режим в Афганистане "провел четкую разграничительную линию" между собой и всеми видами международного терроризма, сдерживал и боролся с террористическими силами, отметил глава МИД Китая.

При этом, Ван И заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть конструктивную роль в оказании помощи Афганистану в стабилизации ситуации, предотвращении хаоса и восстановлении мира.

Дипломат разъяснил позицию Китая по Афганистану, заявив, что факты еще раз доказали, что "трудно навязывать свои модели построения общества странам с совершенно другой историей, культурой и национальными условиями".

Теги: #взаимодействие #афганистан #россия #китай
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