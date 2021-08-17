Политика

05:33 17.08.2021

В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния РФ и Китая

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В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния РФ и Китая

Представители Европарламента (ЕП) распространили в понедельник заявление, в котором выражено опасение, что Россия и Китай могут воспользоваться в своих интересах событиями в Афганистане.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых Россия и Китай попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе, опубликованном на сайте Европейского парламента.

"Мы глубоко сожалеем о недавнем политическом, военном и моральном бедствии в Афганистане и выражаем нашу глубокую обеспокоенность ситуацией", - сказано в документе, подписанном председателем комитета ЕП по международным делам Дэвидом Макалистером, главой комитета ЕП по развитию Томасом Тобэ и руководителем делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюсом.

По их оценке, "поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базы и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили "Талибану" неожиданно быстро захватить власть в стране".

Представители Европарламента заявили, что в данной ситуации "гуманитарная деятельность превалирует над всем". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало", - подчеркнули евродепутаты.

В заявлении также содержится призыв к тем, кто обладает в Афганистане властью, "воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних двадцати лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие".

В документе указывается на то, что ЕС вместе с другими партнерами "должен срочно решить гуманитарный кризис в стране и регионе, вызванный конфликтом, перемещением (людей), отсутствием продовольственной безопасности, засухой и пандемией COVID-19".

"В наших собственных интересах предотвратить новый миграционный кризис", - заявили депутаты ЕП Макалистер, Тобэ и Ауштрявичюс.

 

Теги: #ес #афганистан #ситуация
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