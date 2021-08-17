Политика

02:01 17.08.2021

Франция направляет в Афганистан два военных самолета и спецназ для помощи в эвакуации граждан - Макрон

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Франция направляет в Афганистан два военных самолета и спецназ для помощи в эвакуации граждан - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в понедельник о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа.

"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон в ходе выступления, которое транслировали французские телеканалы. Он не уточнил численность направленных в Афганистан военнослужащих.

Французский лидер отметил, что направляет самолеты и спецназ с тем, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон отметил, что нельзя допустить, чтобы Афганистан, власть в котором захватило движение "Талибан", вновь стал прибежищем для террористических группировок.

"Афганистан не должен вновь стать святилищем терроризма, каковым он был. Это условие мира", - сказал Макрон в телевизионном обращении к стране.

Он отметил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.

"Террористические группы присутствуют в Афганистане и будут стремиться извлечь пользу из дестабилизации. Совет Безопасности ООН должен привнести ответственный и единый ответ", - добавил президент.

Выступление Макрона последовало за проведенным им совещанием совета обороны, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан".

Французский президент сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном перспективу борьбы против терроризма и пообещал совместные инициативы "в ближайшие часы".

"Возврат к стабильности будет осуществлен через такие политические и дипломатические действия в Совете Безопасности", - объяснил Макрон.

 

Теги: #президент #афганистан #франция
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