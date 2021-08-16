Политика

23:47 16.08.2021

Байден заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

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Байден заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер в обращении к своему народу.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.

Он также заявил, что американская армия, несмотря на уход с афганской территории, готова бороться против террористов, если те снова там обоснуются.

"Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане", - заявил Байден.

По его словам, США никогда не собирались строить демократию в Афганистане, а присутствовали там, чтобы не допустить атак террористов на своей собственной территории.

"Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительство государства. Она никогда не была предназначена для создания единой, централизованной демократии. Наша единственная миссия в Афганистане была...предотвращение атак на американской земле", - заявил Байден.

По мнению президента, США эту задачу решили. А террористы теперь действуют уже в других странах, и Вашингтону нужно противостоять этим новым угрозам.

Байден также предупредил, что в случае, если боевики движения "Талибан" будут предпринимать действия, направленные против американских интересов, то Вашингтон даст мощный ответ.

Талибы  начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Теги: #президент #сша #афганистан #решение
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