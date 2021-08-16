Политика

19:10 16.08.2021

Глава МИД ФРГ признал, что и в Германии, и в мире ошибались в оценке ситуации в Афганистане

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Глава МИД ФРГ признал, что и в Германии, и в мире ошибались в оценке ситуации в Афганистане

Глава МИД ФРГ Хайко Маас признал, что Германия и мировое сообщество ошибочно оценивали ситуацию в Афганистане.

"Мы все - федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество - мы неверно оценили ситуацию. Скорость, с которой афганские силы безопасности отступили перед "Талибаном" и капитулировали - ни мы, ни наши партнеры, ни эксперты не предвидели", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По словам министра, сейчас главное - эвакуировать из Афганистана немецких граждан.

"Мы хотим как можно скорее вывезти из страны как можно больше людей, это будет делаться вместе с нашими международными партнерами", - сказал он.

Теги: #оценка #афганистан #фрг #мид
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