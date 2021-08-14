Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

Неформальное совещание министров обороны и неформальная ("гимнихская") встреча министров иностранных дел стран Европейского союза состоятся 2 и 3 сентября в Брдо при Кранью (Словения).

Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС, 2 сентября министры обороны ЕС обсудят формирование автономной оборонной составляющей союза ("Стратегический компас").

Министры иностранных дел будут заседать в том же месте 2 и 3 сентября рассмотрят три основные темы: Афганистан, подход ЕС к странам Персидского залива и отношения между ЕС и Китаем.