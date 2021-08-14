Политика

05:15 14.08.2021

Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

1 мин читать
Афганистан, отношения со странами Персидского залива и Китаем - в повестке встреч министров обороны и глав МИД ЕС

Неформальное совещание министров обороны и неформальная ("гимнихская") встреча министров иностранных дел стран Европейского союза состоятся 2 и 3 сентября в Брдо при Кранью (Словения).

Как сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС, 2 сентября министры обороны ЕС обсудят формирование автономной оборонной составляющей союза ("Стратегический компас").

Министры иностранных дел будут заседать в том же месте 2 и 3 сентября рассмотрят три основные темы: Афганистан, подход ЕС к странам Персидского залива и отношения между ЕС и Китаем.

Теги: #ес #минобороны #афганистан #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:14 14.08.2021
Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

Встреча глав МВД стран ЕС в связи с миграционной ситуацией в Литве пройдет 18 августа

02:58 14.08.2021
Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

23:52 13.08.2021
Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

22:55 13.08.2021
Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

21:29 13.08.2021
Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

Военный вариант решения афганской проблемы пока не рассматривается - Джонсон

19:04 13.08.2021
НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

15:08 13.08.2021
Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

Талибы захватили столицу расположенной близ Кабула провинции Логар - СМИ

12:32 13.08.2021
В Минобороны Украины провели беседу с призеркой Олимпиады Ярославой Магучих по поводу ее объятий с российской спортсменкой

В Минобороны Украины провели беседу с призеркой Олимпиады Ярославой Магучих по поводу ее объятий с российской спортсменкой

11:21 13.08.2021
Украина разрабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае обращения за помощью

Украина разрабатывает пути эвакуации своих граждан из Афганистана в случае обращения за помощью

06:54 13.08.2021
Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД Канады и Германии, генсеком ООН

Блинкен обсудил Афганистан с главами МИД Канады и Германии, генсеком ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

Резников в США представил возможные пути привлечения Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу

МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

Строительство забора на границе с Беларусью признано в Литве проектом государственной важности

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Лукашенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия Меркель за полтора месяца до выборов теряет голоса, "Зеленые" и СДПГ их набирают - опрос

Кулеба заявил о конструктивном подходе США к организации визита Зеленского в Вашингтон

Киев направил в МИД РФ ноту с требованием прекратить противоправную практику отправки "гумконвоев" на Донбасс через неподконтрольный Киеву участок границы

Резников в США представил возможные пути привлечения Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу

МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

Санду заявила Козаку о готовности возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта

Минкультуры создало цифровую карту событий ко Дню независимости

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

КНДР заставит Южную Корею ощущать приближение кризиса в сфере безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА