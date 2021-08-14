Политика

02:58 14.08.2021

Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

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Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Ситуация в Афганистане становится неуправляемой, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - сказал он журналистам.

Он отметил, что также не менее 241 тыс. человек пришлось покинуть свои дома из-за боев, а ключевая инфраструктура уничтожается.

Генсек ООН подчеркнул, что захват власти военным путем в Афганистане приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны. При этом он призвал движение "Талибан" немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта урегулировать кризис путем переговоров.

Ситуация в Афганистане в связи с выводом международных вооруженных сил из республики с середины апреля серьезно ухудшилась: талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.

Теги: #оценка #афганистан #ситуация #оон
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