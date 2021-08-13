Политика

23:52 13.08.2021

Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

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Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2021 о направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

"Направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента в пятницу.

Президент действует на основании официального приглашения на участие в операции от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президента Европейской комиссии.

Отмечается, что решение принято в связи с обязательствами Украины как государства-члена ООН и партнера ассоциации с ЕС, ведь "участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины".

Ранее сообщалось, Зеленский подписал указ, которым отправил в Демократическую Республику Конго 40 человек для участия в миротворческой миссии ООН.

 

Теги: #ес #указ #босния_герцеговина
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