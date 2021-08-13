Кулеба заявил о конструктивном подходе США к организации визита Зеленского в Вашингтон

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает конструктивный подход США к организации предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Мое впечатление от посещения Вашингтона - это именно позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента (Владимира Зеленского - ИФ) и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита, а также тот факт, что и демократы и республиканцы… едины в поддержке Украины", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

По словам министра, над подготовкой визита работает не только МИД, но и другие органы украинской власти.

"Идет системная работа, все так во времени очень компактно: сначала День Независимости, потом сразу визит - это трудно, но это приятный груз, который мы с удовольствием несем, потому что это отвечает интересам Украины и украинского народа", - подчеркнул Кулеба.