Политика

18:09 12.08.2021

МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

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МИД Украины назвало "обеспокоенность" РФ ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвало комментарий МИД РФ об обеспокоенности ситуацией на Донбассе попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую" и выразил надежду, что в России "неизбежно откажутся от логики войны"

"Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями. РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить разрешен ней вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам в Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнение решений лидеров "Нормандского формата", - сказал Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

В МИД подчеркнули, что жители временно оккупированных украинских территорий "нуждаются в альтернативе разрушительной политике "русского мира", и в Москве должны "наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно".

"Вместе с партнерами Украина продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшением благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения, возвращением в активную повестку дня крымской проблематики. И в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", - отметили в ведомстве.

Ранее на сайте МИД РФ появился комментарий об "озабоченности" на востоке Украины.

"В политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе", - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ заявили, что "беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским".

Теги: #рф #донбасс #николенко #мид
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