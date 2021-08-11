В Раду уверенно проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", Батькивщина", ОПЗЖ и "Сила и честь"

В Верховную Раду уверенно проходят пять политических партий, близки к преодолению 5-процентного барьера еще две, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто определился и пойдет на выборы, 22,2% готовы проголосовать за партию "Слуга народа". Партию "Европейская солидарность" поддерживают 16% респондентов, партию "Батькивщина" - 14%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,6%, партию "Сила и честь" - 6%.

"Почти проходят 5% барьер партия Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия Гройсмана" - ИФ) - 4,7%, "Наши" Мураева - 4,5%", - сказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко на презентации исследования в среду в Киеве.

По его словам, за партию "Свобода" готовы проголосовать 3,8%, партию Шария - 2,9%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,6%, партию "Удар" - 2,2%, партию "Голос" - 1,8%, "За будущее" - 1,7%, партию "Гражданская позиция" - 1,3%, партию "Победа Пальчевского" - 0,5%, партию "Пропозиция" (партия мэров) - 0,3%, другая - 1,9%.

Согласно исследованию, 22,8% респондентов еще не определились со своим выбором, не пошли бы на выборы - 11%, испортили бы бюллетень - 1,1%, затруднились ответить - 3,5%, отказались отвечать - 0,6%.

Исследование оценки социально-политических настроений населения Украины было проведено 17 июля - 1 августа методом face to face. Объем выборки составляет 5 тыс. респондентов возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,41%.