Политика

13:30 11.08.2021

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

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Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - исследование

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в электоральных предпочтениях респондентов, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

"Первое место среди тех, кто определился, и тех, кто идет на выборы, занимает Владимир Зеленский - 29,7%... В июне у него был зафиксирован самый высокий результат за последние месяцы - 33%... В прошлом месяце он снизился до 30%, и сейчас произошло небольшое падение", - сказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко на презентации исследования в среду в Киеве.

По его словам, 16,2% респондентов поддерживают пятого президента Украины Петра Порошенко.

Согласно исследованию, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,2% опрошенных, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 10,3%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,7%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана - 5,6%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 5,5%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3%, за народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука - 2,6%, за блогера Анатолия Шария - 2,5%, за мэра Киева Виталия Кличко - 2,4%, за других - 4,3%.

Не определились с выбором 22,8% респондентов, не пошли бы на выборы - 11,2%, испортили бы бюллетень - 1,3%, затруднились ответить - 3,7%, отказались ответить - 0,6% опрошенных.

Исследование оценки социально-политических настроений населения Украины было проведено 17 июля - 1 августа методом face to face. Объем выборки составляет 5 тыс респондентов возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,41%.

Теги: #президент #соцопрос #рейтинг
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