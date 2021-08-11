Политика

00:13 11.08.2021

Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

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Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - написал Блинкен в твиттере.

Таким образом Блинкен подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о назначении Хохштейна.

Так, в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Хохштейн - бывший советник президента США Джо Байдена - назначен спецпосланником госдепартамента по вопросам энергетики, ответственным за реализацию соглашения ФРГ и США по "Северному потоку 2". Хохштейн в американском истеблишменте считался одним из самых громких критиков проекта.

Это назначение не требует утверждения членами Сената, отмечает Axios.

Один из источников портала, знакомый с Хохштейном, заявил, что удивлен тем, что он согласился на эту позицию, поскольку она внутренне противоречит его взглядам на проект. "Администрация США пытается скрыть эту ужасную сделку за его авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько она плоха", - сказал источник Axios, работавший ранее с Хохштейном по вопросам энергетики.

Другой источник портала заявил, что "это хорошо иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России (в сфере энергетики - ИФ)", а поэтому такой человек будет прилагать все усилия, чтобы реализовать наиболее эффективную стратегию для США в случае возникновения угроз.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

"Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Теги: #сша #госдеп_сша #энергетика #назначение
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