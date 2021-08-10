Политика

17:59 10.08.2021

"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

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"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

Партия "УДАР Виталия Кличко" предостерегает власть от "проедания" безвозвратной финансовой помощи Международного валютного фонда и требует прозрачно распределить эти средства с учетом долгосрочных интересов Украины, говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии во вторник.

"Власть может поддаться соблазну использовать "подарок" от МВФ для "латания дыр" в бюджете и повышения собственного рейтинга. "УДАР Виталия Кличко" призывает власть поступить мудро и направить эти средства на поддержку и развитие реального сектора экономики. Безвозвратная денежная помощь от МВФ должна быть направлена на мероприятия, которые позволят существенно улучшить благосостояние украинцев не только сегодня", - говорится в заявлении.

В партии считают, что один из лучших вариантов - направить средства МВФ на поддержку малого и среднего бизнеса, предоставив ему доступ к дешевым кредитным ресурсам. Отмечается, что такие инвестиции могут создать основу для роста экономики в краткосрочной перспективе.

Также "УДАР Виталия Кличко" считает целесообразным направить помощь от МВФ на завершение реформ, которые являются обязательным условием для продолжения сотрудничества с МВФ по программе stand-by и для вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Эффективная власть должна быть дальновидной и планировать развитие государства не на месяц или год, а на десятилетия вперед. Помощь от МВФ должна стать подарком всем украинцам, а не только правительству", - подчеркивают в партии.

 

Теги: #финпомощь #удар #бизнес #мвф
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