Политика

17:45 10.08.2021

Украина и Пакистан проведут первое в истории заседание совместной экономической комиссии – Кулеба

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Украина и Пакистан проведут первое в истории заседание совместной экономической комиссии – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдум Шах Махмудом Куреши, стороны договорились провести первое в истории заседание совместной экономической комиссии.

"Главы украинского и пакистанской дипломатии договорились провести вскоре первые после пяти лет перерыва политические консультации внешнеполитических ведомств и первое в истории заседание Совместной украинско-пакистанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - сообщает пресс-служба МИД Украины на своем сайте.

Также Кулеба отметил, что именно украинские трейдеры экспортировали критически необходимый объем зерна, который компенсировал две трети дефицита во время прошлогоднего продовольственного кризиса в Пакистане. Так, министр отметил, что Украина готова увеличить объемы экспорта, в частности вместе с Пакистаном развивать торговлю с другими странами региона.

"Министры выразили общее стремление существенно увеличить количество пакистанских студентов, приезжающих на учебу в Украину. Стороны обменялись приглашениями осуществить визиты", - говорится в сообщении.

Теги: #кулеба #пакистан #мид
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