В МИД Украины состоялась встреча с временным поверенным в делах Беларуси, на поднятые украинской стороной вопросы, даны исчерпывающие комментарии

В Министерстве иностранных дел Украины прошла встреча временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева с директором Второго территориального департамента Василием Зваричем, стороны обсудили текущее состояние белорусско-украинских отношений, сообщает посольство Республики Беларусь.

"В ходе встречи обсуждено текущее состояние белорусско-украинских отношений. На поднятые украинской стороной вопросы, в том числе связанные с территориальной целостностью Украины, даны исчерпывающие комментарии. До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что была "отмечена заинтересованность Беларуси в нормальных добрососедских отношениях с Украиной, выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога".

Ранее во вторник, 10 августа, в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему протест в связи с рядом заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, на пресс-конференции в понедельник.

Также у белорусской стороны было запрошено объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси так называемых "прокуроров" из оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича.

Украинские дипломаты также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.