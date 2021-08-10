Политика

15:45 10.08.2021

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Лукашенко

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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест в связи с заявлениями Лукашенко

Во вторник, 10 августа, в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему протест в связи с рядом заявлений белорусского президента Александра Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, на пресс-конференции в понедельник.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказанная А. Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Также у белорусской стороны было запрошено объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси так называемых "прокуроров" из оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича.

"В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - отметили в министерстве.

Заявления Лукашенко о якобы "переправке оружия" и подготовку в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси МИД расценивает как "безответственные и далекие от реалий".

"Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейками о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств А. Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", - считают в МИД.

Украинские дипломаты также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

"Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него является проигрышной ставкой", - уверены в министерстве.

Теги: #протест #беларусь #мид
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