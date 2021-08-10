Украинцы выражают недоверие чаще, чем доверие, ко всем политикам и чиновникам – опрос

Среди украинских политиков и чиновников граждане больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время исследователи отмечают, что ко всем политикам и чиновникам, чьи имена были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Так, Зеленскому доверяют 33% опрошенных, однако о недоверии заявил 61%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, в то время как не доверяют 49%.

Чаще всего респондены выражают недоверие народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку – 78%, в то время как доверяют ему 15%. Пятому президенту Украины Петру Порошенко не доверяют 75,5% и доверяют 18% опрошенных, народному депутату фракции "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу не доверяют 74% и доверяют 14%.

Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову не доверяют 73% респондентов, в то время как о доверии заявили 15%, лидеру партии "ОПЗЖ" Юрию Бойко – 73% и 18% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 72% и 20%.

Опрос проводился в период с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.