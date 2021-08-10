Политика

12:29 10.08.2021

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

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В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Сила и честь" – Центр Разумкова

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

Политическая партия "Слуга народа" получила бы 27% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, партия "Европейская солидарность" - 17%, за партию "Оппозиционная платформа ˗ по жизни" проголосовали бы 16% определившихся, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" ˗ 11%, за партию "Сила и честь" - 6%.

Остальные политсилы избирательный порог, исходя из результатов исследования, не преодолели бы. В частности, за Всеукраинское объединение "Свобода", партию "Украинская стратегия Гройсмана" и Радикальную партию Олега Ляшко отдали бы голоса по 3% распондентов, определившихся со своим выбором, за "Партию Шария" - 2%, за партию "Гражданская позиция" ˗ 1,5%, за партии "УДАР Виталия Кличко", "Голос", "За майбутне" и "Оппозиционный блок" ˗ по 1%.

Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #партии #рада #соцопрос #центр_разумкова #рейтинг
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