За Зеленского готовы вновь проголосовать 29% украинцев, за Порошенко 16% - Центр Разумкова

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов в первом туре президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

При этом за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко намерены проголосовать 16% определившихся респондентов.

За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко проголосовали бы 15% определившихся, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6%, за остальных кандидатов по 3% или менее.

При этом в пресс-релизе отмечается, что Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко ˗ 17% и 39% соответственно.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Бойко ˗ 15% и 32% соответственно.

Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.