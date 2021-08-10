Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили нападение на танкер Mercer Street

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел королевства Саудовская Аравия Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора затронули тему атаки на танкер Mercer Street, а также обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности, сообщил Госдеп.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили региональную безопасность и нападение Ирана на M/V Mercer Street в Аравийском море", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

Кроме того, отмечает Госдеп, они обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности, поддержку Саудовской Аравией всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и необходимость немедленных шагов по смягчению гуманитарного кризиса в Йемене.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул необходимость прогресса в области прав человека", - добавили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street и израильская разведка имеет доказательства этого.

Власти Ирана отрицают причастность к атаке на танкер в Индийском океане.