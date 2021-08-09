Политика

21:34 09.08.2021

Украина призвала белорусскую власть к демократии, а РФ предостерегла от наступления на свободу и суверенитет Беларуси

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Украина призвала белорусскую власть к демократии, а РФ предостерегла от наступления на свободу и суверенитет Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины призвали белорусскую власть к соблюдению демократии, а Российскую Федерацию (РФ) предостерегла от наступления на свободу и суверенитет Беларуси, сообщила пресс-служба МИД.

"МИД Украины в очередной раз призывает (https://cutt.ly/IQY53B5) белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека", - сказано в сообщении дипведомства, размещенного в телеграм-канале в понедельник вечером.

Кроме того, Украина призвала РФ воздерживаться от наступления на свободу и суверенитет Беларуси. "Поглощение Беларуси Россией считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона", - подчеркнули в пресс-службе.

В МИД отметили, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Украина солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, действительно независимой европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается", - подытожили в министерстве. 

Теги: #демократия #украина #призыв #беларусь
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