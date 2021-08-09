Минфин США ввел новые санкции против Беларуси, под ограничения попали более 40 физлиц и структур

Вашингтон в понедельник ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение, по мнению США, к подавлению в Беларуси мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей.

"Лица, включенные сегодня в санкционный список, вовлечены в продолжительное насильственное подавление мирных протестов, а также связаны с инцидентом с лайнером Ryanair 23 мая 2021 года или получили выгоду от белорусского режима за счет белорусского народа", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

В документе говорится, что под санкции попали 27 физических и 17 юридических лиц. Среди них, в частности, Белорусский олимпийский комитет и Следственный комитет республики.

Кроме того, санкции ввели в отношении белорусского бизнесмена Алексея Олексина, "который получает выгоду от тесных отношений с Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко, которого США и ЕС не признают законно избранным - ИФ) и членами его семьи". Также санкции затронули компании, которыми ранее владел Олексин, в частности, табачную фабрику ООО "Интер Тобакко" и компании СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" и "Белнефтегаз". В пресс-релизе Олексин назван источником поступления средств от табачной индустрии для белорусских властей.

Под санкции также попал белорусский бизнесмен Николай Воробей, по мнению Вашингтона, "тесно связанный с Лукашенко". При этом санкции вводятся в отношении компании "БелКазТранс", которая, по утверждениям Вашингтона, имеет монополию на транзит угля через территорию Беларуси; против крупнейшей компании по торговле нефтью "Интерсервис", структур "Новая Нефтяная Компания" и ООО "Бремино групп": все они, по версии США, связаны с этим предпринимателем. Указывается, что коммерческая деятельность предпринимателя простирается на Россию и Украину, в результате чего под санкциями оказалась "Новая Нефтяная Компания Восток".

Помимо этого, в санкционных списках - бизнесмен Небойша Крайич, который в Вашингтоне считается источником финансирования правительства от строительной отрасли. Ограничения вводятся и против ряда структур, связанных с этим предпринимателем.

Санкции также касаются Следственного комитета Беларуси и членов его руководства. Кроме того, в связи с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair санкции введены в отношении пяти белорусских официальных лиц, включая министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации этого министерства Артема Сикорского.

Также США ввели санкции против белорусского спортсмена Дмитрия Шакуты, который, по мнению Вашингтона, причастен к "насильственному нападению на белорусского военного ветерана и мирного протестующего Романа Бондаренко", и который был задействован в тренировке "внутренних войск" МВД Беларуси. В связи с этим под ограничения попал тренажерный зал Shock Sports Club.

В конце июля газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на участников состоявшихся в июле переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционерами, что администрация Байдена изучает возможность введения дополнительных экономических санкций против Белоруссии. Однако в статье отмечалось, что меры США в отношении Беларуси на практике могут оказать лишь ограниченное реальное влияние на экономику страны.