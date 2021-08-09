Беларусь не будет вводить санкции против Украины - Лукашенко

Беларусь не будет вводить санкции против Украины, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным.

"С нашей стороны никаких санкций в отношении вас (Украины - ИФ) вводить не собираемся. Если бы мы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Путиным. Мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных", - заявил Лукашенко на встрече с журналистами в понедельник.