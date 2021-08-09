Политика

16:09 09.08.2021

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - исследование

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Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - исследование

Если бы выборы президента Украины проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса социологической компании SOCIS, проведенного с 29 июля по 3 августа 2021 года.

Согласно данным исследования, на выборах президента Украины 19,5% от всех опрошенных отдали бы свои голоса за Зеленского, 14,3% готовы поддержать Порошенко.

Другие кандидаты существенно отстают. Примерно равные позиции имеют лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (6,7%), лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (6,7%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,7%).

При этом, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 18,6% от всех опрошенных избирателей. За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 13,7%. "ОПЗЖ" поддерживают 11,5%, партию "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%.

Исследование проводилось с 29 июля по 3 августа 2021 методом опроса CAТI с использованием планшета. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на не подконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2000 респондентов.

Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля, президента Зеленского поддержали бы 27,7% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время.

При этом за Порошенко проголосовали бы 13,4% определившихся с выбором украинцев, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко 11,4%, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко поддержали бы 10,1%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 7,8%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 6,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,1%.

Теги: #социсследование #зеленский #порошенко
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