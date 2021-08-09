Президенты стран Центральной Азии обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане

Президенты Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на консультативной встрече обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув, что ее скорейшее урегулирование является одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Это положение закреплено в отдельном пункте Совместного заявления по итогам встречи лидеров, состоявшейся в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.

Согласно документу, президенты пяти стран готовы оказывать всемерное содействие достижению гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Государства Центральной Азии также поддерживают усилия всех стран и международных организаций, стремящихся содействовать обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане, восстановлению социально-экономической инфраструктуры этой страны и ее вовлечению в мирохозяйственные связи.

В заявлении отражена нацеленность сторон на проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии. На этой постоянно действующей консультативной платформе будут регулярно рассматриваться актуальные темы развития региона.