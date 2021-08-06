Политика

17:43 06.08.2021

Кулеба: никакого разворота Украины в сторону Китая нет, но торговля с КНР является объективной реальностью

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Кулеба: никакого разворота Украины в сторону Китая нет, но торговля с КНР является объективной реальностью

Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, обе страны пребывают в нормальном процессе сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", - сказал Кулеба журналистам в Вашингтоне в пятницу.

Министр подчеркнул, что Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, привело финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят США и Украину.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", - пояснил Кулеба.

Теги: #кулеба #китай #мид
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