США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, сообщает пресс-служба правительства США по итогам встречи госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, 30 августа", - указывается в сообщении.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что по итогам проведенных 5 и 6 августа встреч стороны выходят на финишную прямую подготовки встречи президентов.

"По словам министра (Кулебы – ИФ), теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки Визита номер 1", - написала Маркарова в соцсети Facebook.

Она отметила, что в рамках двухдневной рабочей поездки Кулеба и Ермак провели встречи, помимо Блинкена, с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, а также с членами украинского кокуса в Конгрессе - сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардином и конгрессменом Бредом Шерманом, с которыми обсудили широкий круг вопросов и еще раз обозначили общие планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины.

Также Кулеба и Ермак встретились с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.