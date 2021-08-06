Политика

10:17 06.08.2021

США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

2 мин читать
США продолжают поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, сообщает пресс-служба правительства США по итогам встречи госсекретаря с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Госсекретарь и его украинские коллеги также обсудили возможности углубления сотрудничества между Украиной и США во время запланированного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, округ Колумбия, 30 августа", - указывается в сообщении.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что по итогам проведенных 5 и 6 августа встреч стороны выходят на финишную прямую подготовки встречи президентов.

"По словам министра (Кулебы – ИФ), теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки Визита номер 1", - написала Маркарова в соцсети Facebook.

Она отметила, что в рамках двухдневной рабочей поездки Кулеба и Ермак провели встречи, помимо Блинкена, с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, а также с членами украинского кокуса в Конгрессе - сенаторами Джин Шахин, Крисом Мерфи, Джимом Ришем, Роджером Викери, Бобом Менендесом, Бенджамином Кардином и конгрессменом Бредом Шерманом, с которыми обсудили широкий круг вопросов и еще раз обозначили общие планы, основанные на прочной двухпартийной поддержке Украины.

Также Кулеба и Ермак встретились с представителями ведущих информационно-аналитических центров Вашингтона.

 

Теги: #сша #украина #агрессия_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 06.08.2021
Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

Группа хакеров выложила данные 1 млн кредитных карт, CNBC называет ее российской

08:28 06.08.2021
США сожалеют в связи с невозможностью ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

США сожалеют в связи с невозможностью ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

06:44 06.08.2021
Американский бизнес призвал Байдена возобновить торговые переговоры с Китаем

Американский бизнес призвал Байдена возобновить торговые переговоры с Китаем

00:32 06.08.2021
Ермак и Кулеба провели в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США

Ермак и Кулеба провели в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США

22:37 05.08.2021
Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

Кулеба: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным

19:53 05.08.2021
Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от президента РФ

Зеленский: 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и мира в Украине зависит от президента РФ

18:11 05.08.2021
Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва передала Украине 54 тыс. доз вакцины AstraZeneca

15:55 05.08.2021
Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

11:06 05.08.2021
Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

09:25 05.08.2021
В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

В Украине сделали уже более 6 млн прививок от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

Вячеслав Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации

Украина рассчитывает на укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах – Ермак

Главы парламентских комитетов по международным отношениям 9 стран выступили против "Северного потока 2"

Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешнеполитической деятельности – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

МИД Украины: после распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились

Ибрахим Раиси стал восьмым президентом Ирана

Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода

Вячеслав Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации

Украина рассчитывает на укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах – Ермак

Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

Президент Грузии Зурабишвили выразила несогласие с решением правящей партии выйти из соглашения с оппозицией

"Евросолидарность" требует как можно скорее расследовать гибель Шишова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА