Политика

19:29 05.08.2021

МИД Украины: после распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились

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МИД Украины: после распада СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились

Министерство иностранных дел Украины в день памяти жертв Большого террора 1937-1938 годов призвало международное сообщество должным образом отреагировать на продолжающиеся политические преследования в России, в частности на преследования историков, исследующих период террора.

"Вынуждены констатировать, что с распадом СССР кремлевские репрессивные практики не прекратились - преследование в духе сталинского НКВД продолжаются, в частности на временно оккупированных территориях частей Донбасса и Крыма, где жертвами репрессий со стороны оккупационных властей стали, прежде всего, крымские татары - коренной народ Украины", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В министерстве напомнили, что 5 августа в Украине чествуют память жертв Большого террора 1937-1938 годов - одного из самых масштабных преступлений советской власти против человечества, которое по количеству жертв на украинской территории уступает только Голодомору 1932-1933 годов.

"Именно в этот день 84 года назад по приказу НКВД СССР вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которая санкционировала самую массовую за всю советскую эпоху карательную операцию. Зачистке подлежали все, кто, по мнению высшего коммунистического руководства, не подходил для "строительства светлого коммунистического будущего". Целью этой беспрецедентной по масштабу карательной операции, которая началась 5 августа 1937 года и продолжалась до 15 ноября 1938 года, в была тотальная физическая ликвидация политических оппонентов Сталина, запугивания и усмирения населения СССР, создание удобной и безопасной для советской власти социальной и национальной структуры общества", - указывается в комментарии.

За этот период на территории Украинской ССР, по оценкам историков, осудили более 198 000 человек, из которых примерно две трети - к расстрелу. Остальные отправили в тюрем и лагерей. Лишь примерно 0,3% из арестованных освободили.

В течение нескольких дней октября-ноября 1937 года по карельском урочище Сандармох казнили почти трехсот представителей украинской интеллигенции, так называемого "расстрелянного возрождения" - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них - режиссер Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Антон Крушельницкий, Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Алекса Слисаренко, Валерьян Полищук, Мирослав Ирчан, академик Степан Рудницкий, министр иностранных дел УНР Николай Любинский, общественный и политический деятель Холмщины, посол в польский Сейм Яков Войтюк.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, военной, научной и художественной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций и стирание национальной идентичности, подчеркивают в МИД.

В министерстве напомнили, что 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии увеличил с трех с половиной до тринадцати лет срок заключения для историка, руководителя карельского отделения общества "Мемориал", лауреата Премии свободы имени Сахарова 2021 года Юрия Дмитриева, который разоблачал преступления советского режима во время Большого террора – в частности, массовые казни в Сандармохе.

"В связи с этим поддерживаем позицию Европейского Союза, который осудил этот неправосудный приговор, назвав его наступлением на все гражданское общество, которое неизбежно приведет к ухудшению ситуации с правами человека, к урезанию пространства для гражданского общества и независимых голосов в России", - заключили в министерстве.

Теги: #террор #жертвы #память #мид
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