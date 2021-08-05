Кабмин одобрил законопроект об основах госполитики переходного периода

Кабинет министров одобрил проект закона "Об основах государственной политики переходного периода", сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции, соответствует стандартам и критериям ОБСЕ - Копенгагенским стандартам и, в первую очередь, разработан исключительно опираясь на государственные интересы нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в документе принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Ключевые цели документа: определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции; унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Крыму, как к территориям, которые являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации; упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятие, раскрывающих его новеллы - термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деокупованих) территорий и их жителей.

Также целью документа является разделение регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей; усиление социальной связи с временно оккупированными территориями; введение элементов переходной юстиции, в частности ответственности за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации.

Кроме того, проект закона призван ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях; создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях; установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода; определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, который сейчас разрабатывает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Важной задачей законопроекта является введение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают в Минреинтеграции.