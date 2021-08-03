Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

Власти США будут следить за ходом расследования смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы очень опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы продолжаем внимательно следить за расследованием этого дела, проводимым украинскими властями", - сказал он на брифинге.

Как сообщалось, гражданина Белоруссии Шишова, который исчез накануне в Киеве, нашли во вторник мертвым в одном из парков недалеко от места его проживания.

По данным страниц в Instagram и Twitter "Белорусского дома в Украине", Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - сказано в сообщении.

Как следует из публикаций в СМИ, "Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.