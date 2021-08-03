Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти Шишова

Amnesty International требует от украинского правительства провести быстрое и эффективное расследование смерти главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, сообщила пресс-служба организации.

"Мы приветствуем начало расследование трагической гибели Виталия Шишова. Обстоятельства его смерти позволяют предполагать, что она связана с преследованием мирных демонстрантов белорусскими властями. Украинская власть должна обеспечить полное обнародование выводов расследования, а в случае, если кого-нибудь будут обоснованно подозревать в убийстве Шишова, они должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства", - заявила директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она добавила, что "многие белорусы и люди из других стран региона, спасаясь от политических репрессий, бежали в Украину".

Стразерс призвала украинскую власть предпринять конкретные шаги для безопасности этих беженцев, а также международных партнеров не прекращать обращать внимание на политическую ситуацию в Беларуси.

"Репутация правоохранительных органов Украины в расследовании убийств и нападений на иностранных граждан, которые ищут убежища на территории Украины, до сих пор неудовлетворительна. Мы надеемся, что этот случай станет исключением", - отметила Стразерс.

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.