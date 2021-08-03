Политика

19:18 03.08.2021

"Евросолидарность" требует как можно скорее расследовать гибель Шишова

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"Евросолидарность" требует как можно скорее расследовать гибель Шишова

Партия "Европейская солидарность" обратилась к властям Украины с требованием как можно скорее расследовать гибель гражданина Беларуси, главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве.

"Европейская солидарность" шокирована трагедией, произошедшей с главой Белорусского дома Виталием Шишовым, который найден повешенным в Киеве. Мы требуем от украинских правоохранителей детального, быстрого, профессионального и беспристрастного расследования этой трагедии", - отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

В "Евросолидарности" не исключают, что гибель Шишова может быть связана с его помощью белорусским оппозиционерам и к ней могут быть причастны спецслужбы Беларуси.

"Мы требуем от украинской власти, которая сдала белорусским спецслужбам вагнеровцев, которая причастна к похищению Чауса на территории дружественной Молдовы, расследования, в первую очередь на предмет того, не могли ли быть причастны к этой трагедии спецслужбы другой страны. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности государства, безопасности граждан, власти используют спецслужбы для похищения людей и борьбы с оппозицией", - подчеркнули в партии.

Как сообщалось, Шишов исчез в понедельник в Киеве и был найден повешенным во вторник в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома в Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

Теги: #расследование #шишов #евросолидарность
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