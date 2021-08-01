Политика

23:53 01.08.2021

США не сомневаются в том, что атаку на танкер Mercer Street совершил Иран - Блинкен

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США не сомневаются в том, что атаку на танкер Mercer Street совершил Иран - Блинкен

Вашингтон возлагает на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Индийском океане, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"По итогам обзора доступной информации мы уверены, что Иран совершил эту атаку, которая привела к гибели двух невиновных, при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника - летального оружия, которое все активнее используется в регионе", - отметил Блинкен.

"Нет никаких оправданий этой атаке, которая укладывается в модель нападений и прочего враждебного поведения (Ирана - ИФ)", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США работают с партнерами с целью выработать следующие шаги в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий. Также Блинкен принес соболезнования семьям жертв атаки на танкер.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Позднее в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление, согласно которому с очень большой долей вероятности действия Ирана стали причиной этого инцидента.

Теги: #иран #сша #обвинения #танкер
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