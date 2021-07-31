Порошенко в ответ на статью Путина: у украинцев нет проблем с собственной идентичностью

Украинская нация уже давно самоидентифицировалась, и утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские якобы "один народ" не имеют под собой оснований, считает пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по цимбалам, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека, геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации. Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин", - отметил Порошенко в публикации "Статья Путина не об истории. Это - политический манифест с угрозами соседям" для Gazeta Wyborcza, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что российский президент в своей статье не выдвинул ни одного нового тезиса, повторив все традиционные российские фейки.

"С точки зрения восприятия истории, статья Путина не содержит для нас ничего нового. Эта рамка известна нам с середины девятнадцатого века. Тогда на фоне национального возрождения на украинской территории российская имперская пропаганда развернула кампанию неприятия украинцев как отдельного народа. "Не было, нет и быть не может", - печальное выражение из циркуляра министра внутренних дел России Валуева. И фраза стала официальной позицией Петербурга по украинскому языку и народу как его носителю", - добавил пятый президент.

Он напомнил, что Украина выбрала свой путь развития - членство в ЕС и НАТО, а социологические опросы доказывают поддержку этого курса среди украинцев, которая в том числе усилилась после начала российской агрессии.

"В следующем месяце мы отметим тридцатилетие Независимости, а россияне до сих пор с ней не смирились. А чему тут удивляться? Всего лишь тридцать лет, а в России многим до сих пор болит потеря Финляндии и Польши, которая произошла более века назад", - резюмировал Порошенко.