Политика

20:24 30.07.2021

Мэр Чернигова Атрошенко и его политсила примут участие в выборах в Раду от партии "УДАР Виталия Кличко"

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Мэр Чернигова Атрошенко и его политсила примут участие в выборах в Раду от партии "УДАР Виталия Кличко"

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко и мэр Чернигова, лидер партии "Родной дом" Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на базе партии "УДАР" во время Форума единства в Чернигове, сообщает сайт политсилы.

Документ предусматривает наработки общей позиции по ответам на ключевые вызовы и защиты базовых ценностей украинского общества. Также предусмотрена совместная деятельность, в том числе - через партийные организации и представителей в органах местного самоуправления.

"Указанных в меморандуме целей стороны договорились достичь, в частности, из-за их совместного участия в общенациональных выборах на базе политической партии "УДАР Виталия Кличко", - говорится в меморандуме.

При подписании меморандума Кличко отметил, что сотрудничество направлено на решение проблем, которые больше всего беспокоят людей. "Сегодня людей беспокоят бедность, коронавирус, несправедливые тарифы, заоблачные цены, война. Может Чернигов или Киев справиться с такими вызовами самостоятельно? Вряд ли. Именно поэтому мы консолидируемся", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Атрошенко отметил, что объединение политсил - это продолжение сотрудничества с Кличко. "Мы совместно работали много лет в местном самоуправлении. Кличко - с 2014 года мэр столицы и хорошо знает все проблемы и вызовы, которые стоят перед украинским городами, но не решаются десятилетиями… Политическая партия "Родной дом" протягивает руку поддержки политической партии "Удар", чтобы продолжать вместе наши добрые дела во имя возрождения Украины", - заявил он.

Атрошенко на местных выборах 2020 года выиграл в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей. Кличко также выиграл выборы мэра Киева в первом туре, получив 50,5% голосов избирателей.

Теги: #родной_дом #удар #парламент
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