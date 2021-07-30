В "Евросолидарности" считают затягивание в деле против Татьяны Черновол атакой на Украину и достижения Революции Достоинства

Затягивание в рассмотрении дела против Татьяны Черновол свидетельствует, что судебная система управляется из Офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу, Герасимов убежден, что прокуроры и судьи не спешат рассматривать указанное дело, понимая, что оно развалится, и придется извиняться за ложные обвинения активистки Революции Достоинства и волонтера Татьяны Черновол.

"Вопрос в том, какие вообще процессы происходят сегодня в нашей с вами стране. Я думаю, никто не будет спорить, что Майдан - это Украина. От Львовской области - до востока Украины. В Донецкой области четыре Героя Небесной сотни. Никто не будет спорить, что украинские волонтеры, военные, боевые офицеры - это и есть Украина", - подчеркнул нардеп.

Он выразил уверенность в том, что судебные процессы против Татьяны Черновол, а также против боевого генерала Игоря Павловского, руководителя ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандры, народного депутата Софии Федины, а также против Маруси Зверобой, являются "показательным издевательством над Украиной".

"Это и есть реальная позиция Зеленского. Надо оценивать любого человека не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. Несмотря на то, что Зеленский рассказывает о патриотизме и других вещах в своих видосиках, его реальные дела, реальное давление на всю правоохранительную систему демонстрирует реальное отношение Зеленского к патриотам, волонтерам и ветеранам", - отметил Герасимов.

Он напомнил, что подозрение Татьяне Черновол было вручено еще в декабре 2020 года, но дело до сих пор еще никак не сдвинется с места в суде. "Для меня все это показатели того, как затягивается не только это дело, но и любые другие дела. Это и есть доказательство того, что, к сожалению, судебная система управляется из офиса Зеленского", - добавил Герасимов.

Нардеп заверил, что указанные дела "бесперспективны и они развалятся изнутри, если беспристрастно посмотреть на все документы и материалы.

"Понимая это и понимая, что как только происходит судебное заседание - надо дела закрывать, людей оправдывать и извиняться перед ними за то, что творилось, власть всячески это продолжает именно для того, чтобы показательно давить на украинских патриотов", - подчеркнул депутат.

Герасимов добавил, что власть "ведет атаку на Украину и на те достижения, которые она получила после 2014-го года".

"Здесь вопрос в давлении и нивелировании достижений Майдана. Это саботаж проукраинской политики. Это атака на Украину и давление на те достижения, которые Украина получила после 2014 года", - резюмировал депутат.

Как сообщалось, Черновол была вызвана в ГБР для вручения обвинительного акта 15 декабря 2020 года. Она обвиняется в том, что 18 февраля 2014 года руководила действиями группы лиц и непосредственно принимала участие в поджоге здания на ул. Липской в Киеве, в котором находился офис "Партии регионов". В результате пожара погиб сотрудник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.

Ранее Черновол заявляла, что не отрицает факт поджога офиса "Партии регионов" во время революции Достоинства в 2014 года, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса, что вменяется ей следствием. "Нет причинно-следственной связи между смертью этого человека (который погиб в результате пожара в офисе партии – ИФ-У) и моими действиями", - заявила она.

10 апреля 2020 года сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ей было сообщено о подозрении о подозрении по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

14 апреля следователи ГБР допросили Черновол, она отказалась давать показания, ссылаясь на свое конституционное право. Перед допросом в ГБР Черновол заявила, что не будет давать показания, чтобы они не стали основанием для привлечения у уголовной ответственности других участников Революции достоинства.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 июня 2020 года, возложил на Черновол ряд обязательств, кроме ношения электронного средства контроля: прибывать по первому вызову следователя, не покидать места проживания, воздержаться от общения со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Позже Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест Черновол. 30 июля 2020 года Печерский райсуд сократил для нее время пребывания под ночным домашним арестом на час.

16 декабря 2020 года следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киев завершили досудебное расследование по делу о причастности Татьяны Черновол к поджогу офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

"По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сообщили по этому поводу в ГБР.