Политика

11:02 30.07.2021

Зеленский назначил замглавы МИД Боднара послом Украины в Турции – указ

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Зеленский назначил замглавы МИД Боднара послом Украины в Турции – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара послом Украины в Турецкой Республике.

Соответствующий указ №336/2021 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Боднар Василия Мироновича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в указе.

Боднар с ноября 2017 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2013-2015 гг был советником посольства Украины в Турецкой Республике, в 2015-2017 гг - генеральным консулом Украины в Стамбуле, представителем Украины при ОЧЭС.

Теги: #посол #турция #боднарь
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