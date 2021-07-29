Политика

20:01 29.07.2021

Все проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться – Зеленский

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Все проблемы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей, должны обязательно решаться – Зеленский

Все проблемные вопросы, которые обсуждаются на заседаниях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины должны обязательно решаться, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совместного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, которое состоялось в Киеве в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"У нас было два конструктивных, полезных заседания (Конгресса - ИФ) в Днепре и Хмельницком. И мы там поднимали очень много важных, но, к сожалению, пока проблемных вопросов. Сегодня я очень хотел бы, чтобы мы услышали о тех вопросах, которые мы подробно обсуждали, или о процессах решения, которые уже идут к финализации", - отметил президент во время открытия заседания.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что заседания Конгресса местных и региональных властей происходят регулярно, с привлечением широкого круга участников, и эта площадка "не превратилась в клуб реформаторов лишь "разговорного жанра". "Мы видим проблемы, и мы с вами их решаем", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #президент #решение #конгресс
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