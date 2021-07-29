Политика

14:02 29.07.2021

Большинство прибывших на съезд "Голоса" делегатов партии выразили поддержку Рудик – пресс-служба партии

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Большинство прибывших на съезд "Голоса" делегатов партии выразили поддержку Рудик – пресс-служба партии

Делегаты съезда партии "Голос", в котором отказались принимать участие ряд народных депутатов от этой политсилы, выразили поддержку действующей главе партии Кире Рудик.

Как сообщает пресс-служба "Голоса" в четверг, при рассмотрении вопроса доверия главе партии, 86% делегатов выразили Рудик свою поддержку.

На съезде глава партии отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборов в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития политсилы. После рассмотрения вопроса доверия главе партии съезд перешел к рассмотрению других "вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня", говорится в сообщении.

Ранее в четверг народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что большинство народных депутатов, членов политсилы, отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из партии. Он обнародовал фотокопию своего заявления, в котором он сообщает о своем выходе из политсилы "в связи с узурпацией власти и систематическим игнорированием позиции членов партии председателем партии "Голос" Кирой Рудик, нарушении ею и аффилированным с ней руководством партии обещаний избирателям и программы партии "Голос".

Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии "Голос" также в соцсети сообщили Александра Устинова, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

В ответ Рудик заявила, что относится к их решению с уважением, "потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна". При этом она подчеркнула отсутствие политических разногласий с ними и что они, как нардепы, должны и в дальнейшем выполнять программу "Голоса", с которой шли на выборы.

Теги: #рудик #голос #съезд
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