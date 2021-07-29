Заявившие о выходе из "Голоса" нардепы должны продолжить выполнять программу партии в Раде, подчеркивает Рудик

Лидер партии "Голос" Кира Рудик отмечает невозможность дальнейшего партийного строительства вместе с народными депутатами от этой политсилы, заявившими о выходе из партии, но при этом подчеркивает, что они должны и в дальнейшем выполнять программу "Голоса", с которой шли на выборы, сообщает пресс-служба политсилы в четверг.

"Мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - сказала Рудик.

Она поблагодарила коллег за совместную работу и отметила, что относится к их решению выйти из партии с уважением, "потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна".

Ранее в четверг народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что большинство народных депутатов, членов политсилы, отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из партии. Он обнародовал фотокопию своего заявления, в котором он сообщает о своем выходе из политсилы "в связи с узурпацией власти и систематическим игнорированием позиции членов партии председателем партии "Голос" Кирой Рудик, нарушении ею и аффилированным с ней руководством партии обещаний избирателям и программы партии "Голос".

Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии "Голос" также в соцсети сообщили Александра Устинова, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.