Политика

11:00 29.07.2021

Польша на инаугурационном саммите Крымской платформы будет представлена на высоком уровне - госсекретарь канцелярии президента

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Польша на инаугурационном саммите Крымской платформы будет представлена на высоком уровне - госсекретарь канцелярии президента

Польша будет представлена на высоком уровне на инаугурационном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на август текущего года в Киеве, сообщил государственный секретарь канцелярии президента Польши - руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох.

Как сообщается на сайте Офисе президента Украины (ОП) в четверг, в ходе видеоконсультаций с заместителем руководителя ОП Игорем Жовквой Кумох выразил поддержку украинских инициатив, направленных на деоккупацию Крыма.

Отдельно собеседники затронули вопрос евроатлантической интеграции Украины, отметив важность дальнейшего двустороннего сотрудничества для усиления военной совместимости Украины с НАТО, в частности с использованием формата литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбрига) как наглядного примера успешного взаимодействия Вооруженных сил Украины и государств-членов Альянса, говорится в сообщении.

Теги: #крым #крымская_платформа #польша
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